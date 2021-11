Lupita D'Alessio habla de cómo superó las adicciones

MÉXICO.- En una entrevista exclusiva para Ventaneando con la conductora Pati Chapoy , Lupita D'Alessio habló de dos aspectos de su vida que han sido los más difíciles que han enfrentado: los hombres y las adicciones .

Según la cantante, las drogas fueron una forma de evadir problemas que la atormentaban, como la soledad y la presión por el trabajo y la fama. "Es para llenar vacíos que tú tienes en el corazón", afirmó. Después aseguró que la pareja que tenía en ese momento también influyó en sus adicciones ya que fue él quien le ofreció las sustancias.

La cantante reconoció que a causa de su estado se tuvo que alejar de sus hijos, Ernesto, Jorge y César, para encontrar paz por su cuenta, como comentó. Confesó que en busca de la reconciliación con ellos les pidió perdón de rodillas.

"Fui muy valiente, pero después me arrepentí porque me perdí el crecimiento de mis hijos. Después Jorge y Ernesto se volaron la barda para irse a mi casa de Polanco. Imagínate que dejas a tus hijos de cuatro años y te llegan de catorce…”, narró.

¿Cómo superó las adicciones?

Fue en el momento cúspide de su carrera que se enfrentó a las adicciones y a partir de entonces su vida fue en declive. La cantante dejaba proyectos sin terminar y perdía su credibilidad como artista profesional. Así mismo, estuvo envuelta en un problema legal a causa de deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estuvo cerca de un mes en la cárcel. "Yo sí cumplí mi condena, yo no me fui", dijo, haciendo referencia a otras famosas que actualmente atraviesan la misma situación y no s ehan enfrentado a las autoridades, como Laura Bozzo e Inés Gómez Mont.

D'Alessio narra que logró superar esta dura etapa acudiendo a su fe. “Me rendí a los pies de Cristo. Decidí irme a rehabilitar a Guatemala”, afirmó. La intérprete estuvo internada 45 días hasta conseguir su rehabilitación.