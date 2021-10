"No fue la forma": Lupita D'Alessio se disculpa por su actitud con la prensa

MÉXICO.- Hace unos días Lupita D’Alessio fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su actitud fue blanco de críticas, ya que se mostró distante y no quiso dar declaraciones. La cantante estaba siendo trasladada por un hombre que empujaba su silla de ruedas y en el trayecto se rehúso a responder los distintos cuestionamientos de los reporteros.

El mal humor de la cantante llegó a su punto álgido cuando le preguntaron qué consejo les daría a sus colegas del espectáculo que se han involucrado con problemas fiscales por evasión de impuestos. "Ay, mijito, qué tonta pregunta, ya quítame tu micrófono", le dijo a uno de los reporteros.

D’Alessio no contestó a nada más, apuró a su acompañante y se fue en su camioneta que la estaba esperando. La fría actitud de la cantante provocó las críticas en redes sociales. "Ya siéntese, señora, ya ni canta, que se deje de creerse la divina garza", "Qué mala actitud de la señora" y "Qué afán de entrevistar a gente tan grosera" fueron algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Venga la Alegría.

Se disculpa

Sin embargo, la intérprete se mostró arrepentida de su comportamiento y se disculpó con su público. Fue a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Hola amigos, cómo están muy buenos días, espero que se encuentren bien en esta nueva mañana con la nueva misericordia que nuestro Dios, Jesús, nos regala y solamente quería pedir perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas por la manera en que traté a los reporteros en el aeropuerto y a ellos mismos también les pido una disculpa”, dice al principio del video.

“No fue la forma, estoy totalmente de acuerdo, no estaba preparada para llegar al aeropuerto y encontrarme con preguntas que no se escucharon y que no podía yo responder, inapropiadas, pero no hay excusas”, dijo haciendo referencia a su respuesta sobre el asunto de evasión fiscal.

“Sí quiero pedir perdón porque no me siento bien y yo siento que el Señor me está redarguyendo para que lo haga en esta mañana, así que les mando un beso, que Dios los bendiga y trataré de que esto no vuelva a pasar. Los amo”, concluyó en su video.



En 1993 la cantante estuvo en prisión tres meses a causa de problemas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Es por ello que fue cuestionada sobre el tema y quizá fue por este episodio de su pasado que respondió a la defensiva.