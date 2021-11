"La traición" de Pati Chapoy a Daniel Bisogno: El conductor rompió en llanto de rabia

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de un encontronazo entre Daniel Bisogno y la cantante Ana Bárbara en el programa Ventaneando, el conductor rompió en llanto y calificó el incidente como una traición de Pati Chapoy.

"A Daniel se le salieron las lágrimas y me reclamó de que cómo era posible que no le avisamos y que no lo podía creer", dijo Chapoy en el programa La Historia detrás del Mito.

Por su parte Daniel contó:

"Lloré de la rabia, lloré del coraje... hasta a Pati le hablé por teléfono para decirle que lo que habían hecho no tenía ma#$2".

¿Por qué ocurrió este incidente en Ventaneando?

Ana Bárbara había solicitado a Chapoy acudir al programa para vengarse de Daniel Bisgono por haber hablado de ella y decir que tenía la cara de marciana, y que estaba toda operada.

La cantante llegó al foro y se dio con todo contra el polémico conductor al grado de llamarlo maricón y poco hombre.

Tú lo dijiste y ten los hue#$$... pantalones... de aceptalo al aire. Dímelo a mi cara, y tú eres maricón", señaló Ana.

Daniel se enojó en vivo y aceptó haberle dicho que tenía cara de marciano pero lo de que se parecía a Irma Serrano no lo aceptó, pues comentó que eso lo dijo Aurora Valle.

"Nunca pensaron cómo reaccionaría Ana en el foro, pero nunca traes a tu casa al enemigo", detalló Bisogno.

Daniel ante la situación en el programa en vivo salió del foro y fuera de cuadro rompió en llanto.

Momento a partir del minuto 20:

Luego de varios años de pelea, Ana Bárbara regregó a Ventanenado en el 2017 y se reconcilió con Daniel.