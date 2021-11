Usuarios critican a Gala Montes por comentario 'insensible' hacia Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante este fin de semana, Bárbara de Regil compartió con sus seguidores que su querida mascota Nala murió por envenenamiento luego de que le explicara al fumigador de su casa que no dejara las bolsas de veneno en su jardín, pues tiene varios perros que están ahí. Y pese a los esfuerzos y las idas al veterinario, su cachorra no pudo más y falleció durante la madrugada del sábado, según informó la influencer fitness.

"Gracias por sus mensajes preocupados por mi Nalita, se murió ayer a las 3 de la mañana envenenada", publicó en sus historias de la red social junto a imageñ en la que aparece llorando desconsoladamente por esta inesperada tragedia.

Fue a través de una publicación en Instagram que la protagonista de "Rosario Tijeras" expresó su sentir y confesó que sentía sumamente triste por la pérdida de un importante miembro de su familia, y aunque las imágenes se llenaron de tiernos mensajes de apoyo, cariño y condolencias, hubo uno en particular que recibió varias críticas por ser muy insensible.

En las fotografías, de Regil explicó que su mascota llevaba tres meses viviendo con ella y durante ese corto lapso de tiempo, la cachorra se ganó su cariño y la hizo muy feliz, por lo que expresó que este duelo era muy fuerte para ella y la hizo llorar bastante. “Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que no dejara en el jardín porque habían perritos. Él, pues sí lo dejo”, escribió la actriz.

Lo que más impresionó a todos los seguidores de la influencer es que la también actriz Gala Montes comentó en su publicación que no entendía su dolor y que, si era para tanto, simplemente debería conseguir otra y ya, lo cual no le agradó a la artista ni a sus millones de fans. Y a pesar de que hubo quienes expresaron que era bastante insensible, también se unieron los haters de Bárbara de Regil y dijeron que no le veían nada malo a la opinión de Montes.

Además de agregar que sentían que estaba exagerando y queriendo 'llamar la atención' por subir contenido en el que aparece entre lágrimas o llorando.

"Ahora compra otro", escribió la protagonista de telenovelas, mientras que Bárbara dejo en claro su descontento y le respondió "No entiendo tu comentario. Un perrito no es mueble que cambias así como así". Su contestación rapidamente consiguió varios Me Gusta y más expresiones como "Ojalá vendieran cerebros, porque te hace falta uno", escribieron en defensa de la madre de Mar de Regil.