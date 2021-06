Gala Montes comparte “poderoso” mensaje contra los estereotipos de belleza

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y cantante mexicana, Gala Montes, quien se ha ido abriendo paso por el mundo del espectáculo llegando a ser una de las artistas del momento, habló recientemente sobre su opinión de los “insanos estereotipos de belleza” y su camino a la aceptación sin filtros.



Por medio de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, Gala Montes habló sobre sus inseguridades y cómo las ha logrado superar, empezando por contar el brote de acné que tuvo hace unas semanas.

La actriz mostró una foto del problema de acné que sufrió y dijo que se encontraba desesperada, pero que gracias al maquillaje no se notaban “las imperfecciones”. Luego de mostrar la imagen, Montes se sinceró sobre lo difícil que es ser una figura pública y cómo las redes sociales puedes llegar a causar graves problemas.



El inspirador mensaje de Gala Montes



Por medio de sus Instagram Stories, la actriz de 20 años habló con suma sinceridad sobre cómo las redes sociales pueden afectar “el ideal de belleza” y la confianza hacia uno mismo, contó.



Ni tu vida ni tu felicidad puede depender de si tienes granos o no tienes granos, de si estás delgado o no. Esta es mi panza y la amo y a veces me siento de la chin**** y digo: ´Estoy dejando pasar mis mejores años odiándome, ni ma****´. A mí los estereotipos de Instagram, de TikTok, todo eso a veces me hacen sentir mal y no. Con granos, sin granos, arriba de tu peso. Tú tienes que trasmitir que te amas, de ahí viene todo lo demás”, contó la actriz.



Luego de esto, la actriz reconoció que, cuando dejó de preocuparse “por verse delgada” le empezaron a pasar cosas estupendas, aseguró Gala.



Gala Montes siempre intenta ser sincera en redes



“Lo único que te puedo decir es que no quieras complacer a la otra gente, empieza complaciéndote a ti, ámate, valórate, valora todas las etapas de tu vida, no desperdicies años queriendo ser perfecta porque eso no existe, nunca vas a estar satisfecha”, expresó Gala.



Además, la actriz decidió expresar lo importante que era “darnos una oportunidad”, cuidando nuestra salud y sin sobre esforzar las cosas, “No te juzgues, date chance; tampoco te mates haciendo dietas, tampoco te mates haciendo ejercicio si eso no es lo tuyo y no te compares con otras personas, fin de la historia, fin del comunicado”, expresó.



Para finalizar, la actriz de “Diseñando tu amor” contó que hay ocasiones en las que no “le cierra el pantalón”, por lo que asegura que se dice a sí misma: “Me voy a comprar unos más grandes, chi**** a su ma***”, concluyó Montes.