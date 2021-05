'Diseñando tu amor' revive a Joan Sebastian

Tijuana, BC.- “Diséñame”, éxito de Joan Sebastian, será complemento de la telenovela “Diseñando tu amor” junto a la voz de Gala Montes, quien protagoniza la historia.

Pedro Ortiz de Pinedo, productor del melodrama que ya está al aire por Las Estrellas, consideró importante contar con un tema de salida, adecuado para finalizar los capítulos.

“Una de las obligaciones que tengo en la vida es no dejar que el público se olvide de la obra de Joan Sebastian.

“Creo que hoy se logra eso con este tema que se le da frescura, se pone de nuevo en el canal principal de México y eso va a impulsar para que la música de mi padre llegue a otros países", destacó José Manuel Figueroa en conferencia de prensa virtual.

Gala Montes explora su lado musical

Además de ser un homenaje para el Rey del Jaripeo, quien murió en el 2015, es una manera de que Montes explore su lado musical.

“Definitivamente este es el género al que me gustaría dedicarme porque es donde me siento cómoda, donde me siento libre y espero que esto me abra muchas más puertas", indicó Montes.

La actriz confesó sentirse honrada al participar en este dueto y agradeció la oportunidad de cantar junto a Joan Sebastian, una de las más importantes figuras de la música regional mexicana.

José Manuel Figueroa, primogénito del finado cantante, aseguró que con esta colaboración, se logró una gran interpretación y agradeció reactivar la imagen de su padre en esta historia que le dará la vuelta al mundo.

“Diseñando tu amor” se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas.