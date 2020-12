"Papá me haces falta": José Manuel Figueroa recuerda a Joan Sebastian

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque José Manuel Figueroa se ha consolidado como artista, arrastra un gran pesar en su corazón: el recuerdo de su padre, Joan Sebastian.

Así lo demostró durante su visita al programa Tu Night, que conduce Omar Chaparro donde habló sobre la partida de su padre, el “rey del jaripeo” y a quien recordó señalando que le hubiese gustado pasar más tiempo con él.

"Me he quedado con ganas de decirle lo enfadoso que fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle 'Papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú', pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen falta mis hermanos", externó Figueroa ante el recuerdo del también llamado Poeta del pueblo.

"Me doy cuenta que el amor no muere, mueren nuestros seres queridos, desgraciadamente, porque somos mortales, pero el amor no muere, sólo cambia de lugar", agregó.

Posteriormente, Chaparro ahondó en la situación sentimental del cantante, preguntando si en algún momento le gustaría casarse: "Ahorita estoy bien, como siempre, un poco confundido también. A lo mejor, si no estuvieran las cámaras, te diría la neta... Me urge llegar a esa meta".

"Para mantenerme enamorado... Tengo que confesar que el ser odiosamente franco a veces me ha causado lastimar; soy una persona muy difícil de entender, eso me queda claro, pero no es culpa de ellas, es mía", contó José Manuel sobre sus líos con las mujeres.

Antes de entonar una canción de su padre, Figueroa reveló quién fue la última fémina a la que le externó su amor: "Va a sonar muy trillado, pero ahorita que estamos en Los Ángeles busqué a mi hija, que es una mujer emprendedora y trabajadora, y ya tiene su vida hecha, y le dije que la amaba".