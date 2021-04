Rinde homenaje Gala Montes a su madre con personaje en ‘Diseñando amor’

Ciudad de México.- La actriz mexicana Gala Montes encontró en su madre y "en las mujeres que la rodearon" el ejemplo de fuerza y valentía que necesitaba impregnarle a su personaje Valentina en la nueva telenovela "Diseñando tu amor".

"Me identifico con ella, es una mujer que no se rinde. Toda la fuerza que me inculcó mi mamá se lo metí a Valentina. Ella no es una víctima de la vida, es una mujer que aborda los problemas de la mejor forma posible, que no se deja y que no permite que por ser mujer le digan que no puede", afirma la actriz.

"Diseñando tu amor" sigue la vida de Valentina, una mujer llena de aspiraciones que perderá a su padre y a su novio en un accidente aéreo.

Esa situación la llevará a hacerse cargo de su hermana menor tras haber sido desplazadas de la hacienda en la que trabajaban. Ahora ambas buscarán comenzar una carrera en la industria de la moda gracias al talento de Valentina como diseñadora.

"Ella es un personaje bien bonito, es una mujer muy inteligente y valiente. Una tragedia hace que su vida cambie de la noche a la mañana pero es de las que utilizan el miedo para salir adelante, ella sueña con ser una gran diseñadora", señala Gala.

Montes destaca que la telenovela es "un proyecto dedicado a la mujer" y aunque está basado en el melodrama clásico, los personajes son completamente modernos.

El talento de Valentina y su perseverancia la llevarán a cumplir sus sueños y en eso la ficción se asemeja a la realidad, pues con tan solo 20 años Gala está logrando el sueño de actuar y ha mostrado que su talento no se limita a eso, pues además canta y ya dio sus primeros pasos como empresaria.

"Yo sueño con muchas cosas, pero definitivamente sueño con tener una vida plena en donde pueda actuar y todo lo demás que venga que sea por añadidura", dice Montes.

La actriz es la intérprete del tema principal de la producción con "Un amor a la medida" y ahora lidera una marca de cuidado para la piel a la par de sus trabajos artísticos.

Montes comenzó su carrera como actriz a muy temprana edad y entre sus trabajos más destacados se encuentra "Mi familia perfecta" (2018) y "La mexicana y el güero" (2020).

La telenovela es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo que comenzó emisiones esta semana a través de Las Estrellas y Univision.

A Gala Montes la acompaña como protagonista Juan Diego Covarrubias y el resto del elenco lo conforman Ale Müller, Martha Julia y Sergio Goyri, entre otros.