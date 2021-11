"No merecías morir así": Bárbara de Regil se despide de Nala

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de compartir la triste noticia de que su perrita Nala había muerto tras ser envenenada, Bárbara de Regil decidió recordarla con cariño a través de varias imágenes que muestran el gran tiempo que pudieron disfrutar durante los 3 meses que vivió junto con ella.

La influencer fitness conocida por sus rutinas de ejercicio y mensajes de superación personal, informó a sus miles de seguidores en Instagram que estaba de luto, pues su mascota falleció durante la madrugada del sábado por envenamiento.

Fue desde el viernes que la famosa subió a sus historias de Instagram que llevó a Nala de emergencia al veterinario, ya que no se encontraba bien de salud, y al revisar a la cachorra, se dieron cuenta que tenía algo grave en el estomágo, por lo que después escribió que la dejaría internada para someterla al quirófano.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la preocupación, su pastor belga no pudo regresar a casa del hospital veterinario, y de Regil publicó una foto en la que aparece llorando: "Gracias por sus mensajes preocupados por mi Nalita, se murió ayer a las 3 de la mañana envenenada", escribió.

Ante esto, sus seguidores le hicieron saber que estaban para apoyarla en este difícil proceso y llenaron sus imágenes junto a Nala de expresiones de cariño y también para dar sus condolencias.

Y hace tan solo unas horas, la protagonista de "Rosarios Tijeras" reapareció en su red social para escribir un conmovedor mensaje sobre lo triste que era la noticia para ella, pues había perdido a alguien muy importante para ella y para su familia.

Bárbara de Regil explicó que su muerte se debió a que Nala comió veneno luego de que el fumigador dejara 'irresponsablemente' varias bolsas en su jardín, pese a que la actriz le informó que no lo hiciera por los perros que tenían en su casa.

La influencer expresó que se sentía bastante triste y que tenía un dolor inmenso por la muerte de su perrita e indicó que le parecía muy injusto que su mascota muriera de esa forma: "No es justo, me siento muy mal, no encuentro paz. Tengo coraje, no paro de llorar. Recuerdos y mucho dolor en mi corazón. Te amo Nala, donde sea que estés, te amo y gracias por vivir a mi lado, mi bebé".