Bárbara de Regil responde a críticas y burlas tras aparecer en "HOY"

MÉXICO.- La influencer Bárbara de Regil suele ser un tema de conversación donde las críticas en redes sociales no faltan, y es que desde la gran polémica sobre su proteína, la actriz se volvió el blanco perfecto para varios internautas que suelen lanzar comentarios negativos en contra de ella.

A partir de esto, la protagonista de "Rosario Tijeras" decidió asegurar a todos sus seguidores que no le importan las críticas y que ningún comentario le afecta en su vida personal, pues en repetidas ocasiones ha hablado sobre el amor propio y la importancia de solo enfocarse en sí misma, por lo que no es problema ignorar lo que los demás digan de ella.

Recientemente, volvió a acaparar los titulares de los medios de comunicación debido a una serie de comentarios que realizaron los conductores del matutino de Televisa, y es que la famosa fue captada al salir de las instalaciones en San Ángel unos meses después de haber anunciado su salida de TV Azteca.

Ante esto, los conductores lanzaron varias burlas hacia la actriz, lo que generó controversia entre los fans de Bárbara y los televidentes de Hoy. “¡Ay! ¿qué tal? Ahora tanto desempleo que hay ¿verdad?”, comentó Andrea Legarreta, mientras que Arath de la Torre comentó: “Vino a vender sus proteínas”, lo que provocó las risas entre los presentes.

Y aunque ella no se pronunció al respecto, los conductores de Ventaneando la defendieron, principalmente Daniel Bisogno, quien aseugró que Legarreta había 'ninguneado' y 'peluseado' a de Régil con sus comentarios hirientes.

Sin embargo, la influencer se defendió de los ataques que recibió en los medios y a través de redes sociales, donde comentó que estaba consciente de ser una figura pública bastante polémica, es por ello que siempre recibe críticas por su trabajo, contenido o su forma de ser, pero esto la tiene sin cuidado porque piensa que esos comentarios simplemente hace que la gente que los hace le causen tristeza.

De 20 ataques que recibo, sólo me ha pegado uno, porque nadie te va a dar nada más que lo que es. No te van a dar lo que tú eres, te van a dar lo que ellos traen, entonces, me da más sentimiento de tristeza de esa persona que lo que yo realmente soy”, expresó para TVyNovelas.

Bárbara de Regil afirmó durante su entrevista que ya aprendió que no puede defenderser de todos aquellos que la atacan, además de preocuparse más en mantener su propia paz mental sin importar lo que digan personas ajenas de su vida. “Ya no voy a vivir defendiéndome, porque todo el tiempo lo voy a estar haciendo. No puedo basar mi paz en lo que opinan todos los demás. Me costó mucho trabajo aceptarlo, pero aprendí y sentí mucho paz".

Pese a mantener una actitud y pensamiento optimista ante las críticas, la actriz confesó que no le gusta haber llegado a ser criticada por todo lo que hace, pues según ella las personas solo 'la ven con lupa' en espera de que haga algo mal para poder juzgarla.