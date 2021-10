Daniel Bisogno defiende a Bárbara de Regil ante las burlas de Andrea Legarreta

MÉXICO.- Hace unos días Bárbara de Regil fue vista en las instalaciones de Televisa y aunque la visita desató rumores de un nuevo proyecto, más tarde reveló que estuvo ahí para ofrecer una entrevista. Entre los conductores del programa Hoy, no fue bien recibida la presencia de la actriz que interpreta a Rosario Tijeras e hicieron distintas burlas de ella en relación con el comentario de que había ido para pedir empleo.

"¡Qué sorpresas nos llevamos últimamente! Con tanto desempleo que hay aquí, ¿verdad?", dijo Andrea Legarreta. Ante lo que Martha Figueroa siguió con las críticas. Más adelante, también se burlaron de su faceta como entrenadora fitness, ya que dijeron entre risas que había ido a vender proteínas.

Después, en una entrevista, Bárbara respondió que no considera que se hayan burlado de ella. "Vi el video fíjate y no se me hizo burla", dijo. También afirmó que siempre se ha llevado bien con Legarreta y que, aunque no conoce de cerca a los otros conductores, los tiene en un buen concepto. También comentó que no compite con ninguno de ellos en el medio como para tener alguna enemistad.

Bisogno la defiende

Sin embargo, Daniel Bisogno no dejó pasar las burlas de la conductora. Junto a Paty Chapoy, criticaron a Legarreta por hacer menos a la fitness coach. Según afirmaron, tanto ella como Martha Figueroa se sintieron intimidadas por la celebridad.

‘Me la pelusearon; me la hicieron menos. Pero viéndola cualquiera se frikea (se espanta)’, dijo Bisogno y criticó el hecho de se burlaran de ella por vender proteína. Así mismo, señaló que Bárbara de Regil es una actriz muy positiva ante las críticas que recibe y elogiaron su actitud.