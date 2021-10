El antes y después de Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas del medio del espectáculo, con sus publicaciones y declaraciones se ha vuelto tendencia en más de una ocasión y ha sido víctima de señalamientos.

La ‘influencer’ ha sido reconocida en redes sociales por ser una fuente de motivación para sus seguidores, porque suele compartir mensajes motivacionales y algunas recomendaciones para que mejoren sus hábitos alimenticios.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz publicó una fotografía en la que muestra su antes y después físico, en más de una ocasión ha dicho que gracias a su constancia en mantener una buena alimentación y tener sus rutinas de ejericico ha logrado tener el ‘cuerpazo’ que la caracteriza.

Bárbara reveló que la imagen de la parte izquierda fue de hace 9 años, cuando comida más, tomaba refrescos, postres y solía también cocinar frito, además de que sus pensamientos en su mayoría eran negativos.

Me cuido por que me amo ( Y no es que no me amaba antes pero no recuerdo preocuparme por mi y mi salud como hoy en día ) Hoy si soy mi prioridad ) elijo mis batallas pienso sano , tomo terapia me ayudo ! Tengo una relación más sana con mi pareja, pero porque la tengo conmigo • como saludable �� pero ojo ! balanceado ⚖️ ejemplo : claro que como pizza , helado, papas y tomo vino pero No diario …. Lo disfruto 2 o 3 veces a la semana , hago mi Reto 6 veces a la semana y si entre semana no duermo bien o tengo trabajo muy temprano NO entreno y me relajo estoy tranquila …." fue parte de lo que escribió la actriz.