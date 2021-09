¿Bárbara de Regil se besa en la boca con otra mujer?

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las figuras del medio del espectáculo más polémicas y es que actualmente se ha dedicado a motivar y brindar mensajes de reflexion en sus redes sociales, pero algunas declaraciones han sido criticadas por los usuarios.

Hace unas horas la también actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecía casi besándose con su hermana menor, Mika De Regil, con quien ha mantenido una relación muy cercana.

Sin embargo la imagen causó distintas reacciones entre sus seguidores quienes seguramente cuestionaron a la artista, porque segundos después aclaró que fue un error, debido a que Mika quería darle un beso en la mejilla cuando en ese momento ella volteo y casi se lo daban en la boca.

Ok no se malviaje. Sin darnos cuenta. O más bien @mikaderegil estaba pensando que me dio un beso en el cachete, porque cerró los ojos y justo me volteo yo y casi” escribió la actriz.