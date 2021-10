"La Gaviota" y "El Potrillo": Angélica Rivera reaparece al lado de Alejandro Fernández

ESTADOS UNIDOS.- La exprimera dama y actriz de Televisa reapareció junto a Alejandro Fernández, "El Potrillo", y la conductora Lili Estefan en Miami, luego de casi dos años fuera del ojo público. La exesposa de Enrique Peña Nieto y quien diera vida a "La Gaviota" en su última telenovela dio de qué hablar tras el encuentro en el que se le ve tan cercana al cantante y también revivió viejos rumores de sus polémicas durante el sexenio de su expareja.

La conductora del programa El Gordo y La Flaca, compartió un video a través de su cuenta de Instagram donde El Potrillo aparece abrazando a las dos mujeres mientras todos posan sonrientes a la cámara. Según la propia Lili Estefan, el video se grabó durante un concierto del cantante en Miami que formó parte de su gira por Estados Unidos Hecho en México Tour 2021.

“Anoche con mi querido Alejandro Fernández durante su espectacular concierto. Wow wow wow, ¡el mejor! Miami te ama y yo más. Felicidades”, escribió la conductora en la publicación entre emojis. En el video Alejandro le da un par de besos en la mejilla, ante lo que Angélica Rivera le dice “la ganona, la ganona”.

Aunque muchos elogiaron la belleza de La Gaviota, otros han demostrado que aún no la perdonan por los escándalos en los que estuvo involucrada durante sus años como primera dama. "No dijiste que estabas con la tipa esta", "Nooo Lili te diste mala fama con la fichita de la Gaviota", "Me caen muy bien dos, la otra después de prestarse para robar a un Mexico no", fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La polémica

Cabe recordar que Angélica fue señalada de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto, luego de que se descubriera que una de sus propiedades costó millones de pesos que alegó haber ganado con su trabajo en Televisa.

La actriz incluso tuvo que hacer una declaración pública por medio de un video en el que niega las acusaciones que iban desde fraude hasta malversación de fondos públicos. Aunque el asunto no pasó a investigación, la mala fama de la actriz parece no haber desaparecido.