"Le hicieron una brujería": Mhoni Vidente habla del caso de Inés Gómez Mont

MÉXICO.- Este miércoles 29 de septiembre, durante su charla en el canal de Youtube de El Heraldo de México, Mhoni Vidente hizo fuertes declaraciones sobre la conductora de Televisa Inés Gómez Mont, quien actualmente está enfrentando problemas con la justicia por presunto lavado de dinero y peculado, junto a su esposo Víctor Álvarez Puga.

Mhoni asegura que todo se trata de un trabajo de brujería que le hizo perder la sensatez y aceptar más responsabilidad de la que le corresponde, pues asegura que su esposo es el principal culpable de los delitos que se le atribuyen.

“Le hicieron una brujería muy fuerte porque primero lo del cáncer, el tumor del cerebro, el pleito legal y ahora esta situación de cuestiones de que la quieren meter presa, que yo sí la veo presa; a Laura Bozzo también”, declaró.

Finalmente, dijo que percibe que está separada de su esposo en estos momentos y le recomendó trabajar en su defensa con el apoyo de su familia. "Lo mejor que puede hacer Inés es venirse para acá, traer una buena defensa, pues sus tíos, toda su familia, son abogados y ya han de estar trabajando en eso para que pueda defenderse directamente aquí, deslindándose completamente del esposo pues él fue quien la involucró" afirmó la pitonisa.

La declaración de Gómez Mont

El pasado 28 de septiembre, Gómez Mont hizo su primera declaración oficial por medio de un comunicado que publicó en su perfil de Instagram. En él asegura que es inocente y que todo es un caso fabricado en su contra. "Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado" se lee en su declaración.