Supuesta hija de Vicente Fernández se encuentra con “El Potrillo” y asegura quiere ver a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Una supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández, apareció hace más de cinco años con la intención de encontrarse con su familia, pero al parecer no ha podido lograrlo.

Se trata de Ana Lilia Aréchiga, de 60 años de edad, quien aseguró ser hija de “El Charro de Huentitán”, hace más de cinco años, en el programa “Suelta la Sopa”, y organizó un encuentro con Alejandro Fernández, pero éste fue esporádico y no pudo entregarle la carta que era para su padre.

De acuerdo a lo dicho en el programa, Ana Lilia habría dicho que su madre Josefina y Vicente Fernández se habrían conocido en 1961 y tuvieron un romance, en el cual Aréchiga quedó embarazada, pero cuando nació Ana Lilia y Josefina aún estaba en la “cuarentena”, el cantante la habría abandonado para casarse con la que hoy es su esposa.

¿Cómo fue el encuentro de Ana Lilia con “El Potrillo”?

Luego de enterarse que Alejandro Fernández daría un concierto en Los Ángeles y estaba hospedado en un hotel de Beverly Hills, Ana Lilia hizo hasta lo imposible para poder ver al que dice que es su hermano y entregarle una carta en la que estaban sus datos personales.

Dicha carta era destinada para Don Vicente, a quien según habría dicho Ana Lilia, ya habría intentado hacerle llegar una que le entregó a Vicente Fernández Jr., pero nunca habría llegado a las manos del intérprete de “El Rey”.

¡Alejandro, Alejandro! ¿Me regalas una foto, Alejandro? Soy tu hermana mayor, Alejandro. Yo soy su hermana mayor, yo soy hija de tu papá. Él es mi padre desde que él tenía 21 años. No sé si me miró en la televisión. Yo soy tu hermana mayor y no estoy mintiendo”, le dice Ana Lilia a Alejandro cuando lo aborda antes de subirse a una camioneta que lo llevaría al concierto.

Aparentemente el cantante no entendió bien lo que le decía la mujer y sólo le sonrió, mostrándole que tenía prisa, se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla, no son antes decirle: “Mucho gusto, mi tía. Ya me voy. Voy tarde”, y posteriormente se subió al carro.

Por la emoción que dijo sentir Ana Lilia, no pudo entregarle la carta que mostró ante las cámaras y que era destinada para Don Vicente Fernández, y aunque después de ahí la mujer acudió a concierto de su presunto hermano, no pudo hacer contacto con él más que el visual.