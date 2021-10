Andrea Legarreta y Jaime Camil habrían tenido un amorío

CIUDAD DE MXICO.- Luego de que Andrea Legarreta le recordaran que su esposo, Erik Rubín, había tenido un romance en su juventud con María Conchita Alonso, salió a la luz que ella tampoco se habría quedado atrás con su romance con Jaime Camil.

Fue durante el programa “Chisme No Like”, que Elisa Beristain platicó que un amigo de Camil le habría confesado los nombres de las famosas con las que habría tenido relaciones, y en la lista se encontró Andrea Legarreta.

La presentadora de televisión aseguró que la artista que primero nombró su “fuente” había sido Thalia, a quien Jaime Camil habría considerado como la mejor para tener relaciones sexuales, y Andrea Legarreta para darle besitos “ahí”.

Según de sus propias palabras de un amigo que tuvimos en común, fíjate lo que le dijo (Jaime Camil) a nuestro amigo: Que la mejor… cojí… Thalia, y tuvo un cuetote con su papá porque se llevó las tarjetas negras a París, en el avión del papá y gastaron un montón de dinero, y cuando regresó, se las quitó, y que la mejor… ¿cómo se dice cuando le dan en besito ahí? Que se la dio Andrea Legarreta”, reveló Beristain.

Mientras la comentarista aclaraba que eran palabras de su amigo y no de ella, Javier Ceriani destacó que siempre se ha dicho que la conductora de hoy es “buenísima para eso”, al igual que Thalia.

Hasta el momento, Andrea Legarreta no ha reaccionado ante las fuertes declaraciones de Elisa Beristain sobre lo que habría sucedido hace varios años entre ella y el protagonista de “La Fea Más Bella”.



Comentario a partir del minuto 18:30



Erik Rubín, esposo de Legarreta, también habría tenido romances tórridos

Los rumores de que Andrea Legarreta y Jaime Camil tuvieron un amorío, surgieron después de que se recordara el romance que María Conchita Alonso tuvo con Erik Rubín, cuando el cantante estaba en Timbiriche.

La intérprete, de 64 años de edad, aceptó ante los medios que sí tuvo un romance con Erik Rubín, de 50 años, pero en realidad no fue nada serio ni llegaron a enamorarse, pero sí la pasó muy bien.

Ante ello, Andrea Legarreta reaccionó y dijo que sí sabía sobre ese episodio de la juventud del padre de sus hijas, pero no le afectaba, ya que “lo que no fue en su año no fue su daño”.

Además, calificó como un privilegio para Erik que una mujer como la cantante de “Una Noche de Copas” se fijó en él, ya que cuando sucedió, la venezolana estaba en la cúspide de su carrera y siempre fue una mujer muy asediada por los hombres por su singular belleza y carisma.



Comentario a partir del minuto 08:45