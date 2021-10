Andrea Legarreta responde a la confesión de María Conchita Alonso sobre su noviazgo con Erik Rubín

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se pronunció al respecto del noviazgo que en su momento tuvo su esposo Erik Rubín con la cantante María Conchita Alonso.

Durante su encuentro con los reporteros, Legarreta escuchó preguntas sobre las recientes declaraciones de Alonso al respecto de su romance con el ex Timbiriche, a lo que en primera instancia replicó:

“¡Imagínate ya!... Si Erik ya tiene 50, ¡todo lo que ha pasado por su vida!, y bueno, pues María Conchita la verdad es que es una mujer que, además, pues ¡qué afortunado!, porque una mujer que hasta la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora, o sea, todo mundo estaba enamorado, hasta la fecha de María Conchita”.

Posteriormente, la conductora del programa Hoy dijo conocer de la relación que mantuvo el padre de sus hijas con la venezolana de origen cubano.

Si supe que hubo ahí como una especie de romance…No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y hasta la fecha es una mujer bella y encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario”