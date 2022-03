Laura Bozzo aparece sin maquillaje: usuarios la critican

MÉXICO.- Laura Bozzo ha vuelto a la actividad en redes después de un tiempo de ausencia en el que enfrentó problemas con la autoridad fiscal mexicana. Recientemente, compartió imágenes suyas desde Acapulco, Guerrero, lugar donde había estado viviendo. Todo parece indicar que está de regreso en el medio del espectáculo y que tiene varios proyectos en puerta, como la segunda parte de su libro, su bioserie y un regreso de Laura en América.

En una muestra de que regresa con toda la actitud, compartió un video en su cuenta de Instagram. El clip, de apenas unos segundos, se divide en dos partes y muestra el cambio de look de la famosa. Al principio se muestra en ropa de cama o bata, frente a la cámara y sin maquillaje, pero sosteniendo una brocha; después, aparece ya con su maquillaje terminado y con un elegante vestido negro, habiendo terminado su arreglo personal.

El post se acompaña de la siguiente descripción: "Con mi canción favorita [emojis de fuego] me siento muy emocionada y agradecida con Dios sobre todas las cosas prometido aprendí mi lección besos los amo". La canción en cuestión es "Ábranse, perras", de Gloria Trevi. El fragmento elegido es el del principio de la canción: "Ábranse perras/ que ya llegó la buena...", refiriéndose a sí misma; en otros fragmentos la canción también dice "a la que llaman loca, la que se levantó/ y se las sabe todas ... la reina, el alma de la fiesta/ la que a todos despeina, que escoge, que toca/ la que a todos los provoca". Sin duda, Bozzo alude con ello a las críticas de las que fue víctima y al oscuro periodo de su vida que vivió recientemente. Este look fue el que presentó en el programa La mesa caliente, de Telemundo, este 21 de marzo.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Si bien muchas personas le mostraron apoyo y afecto, contentos por su regreso, abundaron los comentarios en crítica a su apariencia a través de burlas e insultos. "Que ganas de andar asustando a la gente", comentó una usuaria, comentario que fue respondido con risas y secundado por varias personas. "Qué haríamos las mujeres si no tuviéramos maquillaje nooo?" fue otra de las respuestas. "Esta tía me sale a las 3 am me muero del susto...", expresó otra mujer.

Estos comentarios se suman a la larga lista de agresiones que sufren las mujeres en el medio artístico. A veces, son criticadas por el uso de maquillaje y filtros, como sucedió con Madonna o Pati Chapoy, otras precisamente por no usar maquillaje, como el caso de Bozzo y, en otras más, algunos usuarios han demostrado no poder distinguir cuándo una mujer usa o no maquillaje, como ocurrió con Belinda.

Laura Bozzo presume clóset

La conductora, además de por su carrera profesional, ha destacado por protagonizar diversas polémicas y escándalos. Uno de ellos fue cuando decidió, hace unos días, compartir su guardarropa. Si bien no reveló la cantidad exacta que costó ninguna de sus prendas, en este se hallaron muchas que alcanzarían varios cientos de miles de pesos. Algunos internautas compararon las piezas mostradas con otras similares ofertadas por las principales marcas de ropa, que alcanzarían, en algunos casos, hasta los 360 mil pesos.

La colección incluía prendas de famosas casas de moda como Chanel, Gucci y Doce & Gabbana. Resaltó un abrigo hecho en su mayor parte de perlas; se trata, según indicó la propia Laura, de la pieza más cara de todas las que posee. Asimismo, presumió sus bolsos, que se valúan desde las decenas de miles hasta los centenares de miles de pesos mexicanos. Aunque mantiene una deuda con el sistema tributario mexicano que asciende a los 12 millones de pesos, mencionó que no está dispuesta a vender ninguno de los elementos de su guardarropa.