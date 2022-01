Laura Bozzo confiesa que acude al psiquiatra

Ciudad de México.- Laura Bozzo contó lo mal que la pasó durante el 2021 luego de ser perseguida por autoridades mexicanas.

Además recapacitó sobre las personas que la han acompañado durante su existencia y reflexionó sobre su vida.

Te puede interesar: Laura Bozzo planea volver a la televisión con Laura en América

La conductora tuvo problemas con la justicia tras ser señalada por su presunta participación en delitos fiscales.

Laura Bozzo dice que en el 2021 vivió una pesadilla

“El año 2021 fue una pesadilla para mí, la verdad, pero también fue un año de aprendizaje porque yo creo que uno tiene que saber que cuando te pasan esas cosas es por algo, Dios quiere que aprendas la lección, y yo pues siempre he sido una persona muy inmadura, nunca me he preocupado por mi futuro, siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente al lado mío que me ha estafado, que me ha engañado, pero como dicen mis hijas, yo solo sirvo para la tele, para lo demás estoy negada”.

Te puede interesar: Laura Bozzo asegura que el 2021 fue “el peor año de toda su existencia”

Acto seguido, la presentadora confesó que por años ha necesitado ayuda profesional para poder enfrentar los problemas que la aquejan. “Hasta ahora tengo ataques de pánico, tengo un psiquiatra hace varios años, yo soy medio loca, no voy a decir que no. A los 8 años ya me llevaron al psicólogo por primera vez, o sea, ¡imagínate!”.

Por último, Bozzo se dijo tranquila con los abogados que ahora atienden su caso con las leyes mexicanas, aunque subrayó que su error le costará mucho dinero.

Te puede interesar: Laura Bozzo recuerda que Carmen Salinas le abrió las puertas en México

“En este momento yo tengo abogados que realmente se están encargando del caso, y han presentado las pruebas que nos han requerido para demostrar que nunca hubo un tipo de depositario ilegal, es más, en un momento yo ofrecí, y me negaron aceptar la casa, o sea, jamás he cometido ese tipo de delitos […] Entonces hemos apelado a la orden de vinculación a proceso para dejar el caso… ahora sí, lo que haya que pagar, se tiene que pagar”, remató.