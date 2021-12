Laura Bozzo recuerda que Carmen Salinas le abrió las puertas en México

MÉXICO.- Carmen Salinas fue quien le abrió las puertas en México a Laura Bozzo, quien señala que la tendrá siempre en su corazón. "Me quedo con ese acto de generosidad total, una persona ching... Salió adelante, vivió dolores terribles como la muerte de su hijo y sin embargo transmitía alegría", dice Laura a EL UNIVERSAL. "Un ser humano excepcional y siempre lo dije, no ahora que falleció y que ya está con su hijo".



La noche de este jueves, y después de casi un mes hospitalizada, la familia de Carmen dio a conocer su fallecimiento a la edad de 82 años. La actriz de películas como "Bellas de noche", donde interpretó a uno de sus papeles más recordados como la "Corcholata", fue internada en un hospital de la Ciudad de México desde la noche del 11 de noviembre, a causa de una hemorragia cerebral.



¿Cómo se conocieron?

Bozzo recordó que conoció a Carmen cuando ésta conducía el talk show "Hasta en las mejores familias" (estrenado en el 2000) y al que Laura fue como invitada. De ahí se desarrolló una buena amistad que hoy se queda.

"Congeniamos inmediatamente porque era alguien que tenía una energía positiva y esa gente es la que tienes que tener a tu lado", relata. "Nos encontramos cuando yo vine a buscar trabajo aquí y me abrió las puertas, me dijo 'Laura, si quieres mi casa'. Yo me acuerdo que estaba con mi hija Victoria que le tiene también muchísimo cariño, nos invitó, fuimos a eventos, un ser humano excepcional porque era ella, conectabas".

Para Bozzo se trató además de una de las mejores actrices que ha tenido México y considera que "gente como ella es una en miles de millones".