Laura Bozzo relata cómo fue que pensó en quitarse la vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de saberse que Laura Bozzo había llegado a un acuerdo con las autoridades mexicanas para no ser encarcelada, la conductora de televisión confesó que estuvo a punto de quitarse la vida al ver que los problemas se le venían encima.

En una entrevista que Laura Bozzo le otorgó a la revista “TvNotas” confesó que al ver que la situación con el Servicio d Administración Tributaria (SAT) no se resolvía y estaba a punto de ingresar a prisión, pensó en quitarse la vida.

Una noche, antes de que se venciera el plazo para evitar que me pudieran detener, me la pasé en vela, miré hacia el techo y dije: ‘Se acabó todo, tengo que morirme. Yo estaba en un segundo piso y pensé en tirarme de las escaleras. Afortunadamente, me puse a rezar y al día siguiente, a las 11:00 de la mañana, me hablaron mis abogados para decirme que se había logrado el amparo. Definitivamente, fue un milagro”, dijo.

Para ese entonces, Laura se había escondido durante tres meses para que las autoridades no la detuvieran e ingresara a prisión, ya que de lo contrario, asegura que no hubiera resistido debido a las complicaciones de salud que tiene.

“Yo me dije: ‘De nuevo me quieren encerrar. Laura, no puedes arriesgarte a estar en la cárcel, te vas a morir con tus problemas de salud’. Yo tengo secuelas a raíz de una cirugía de estómago y sigo con mis revisiones del cáncer de mama; hubiera sido mortal ir a prisión, por eso decidí esconderme bajo mi responsabilidad”, apuntó.



¿Por qué Laura Bozzo tuvo problemas con el SAT y la querían encarcelar?

En agosto pasado se supo que la Fiscalía General de la República (FGR) había emitido una orden de aprehensión contra Laura Bozzo por presunta venta de propiedad embargada.

Se dijo que Laura había vendido una casa que el SAT le había embargado por una deuda que tenía, pero la presentadora de televisión explicó su versión de los hechos, asegurando que los contadores mexicanos le hicieron un mal manejo de sus finanzas.

“En 2012 me hicieron una auditoría y los contadores ‘olvidaron’ informar al SAT sobre mi cambio de domicilio, lo que sumado a otras cosas, que no hicieron bien, me acarreó más problemas con la dependencia y ahí comenzó mi infierno legal”, dijo.

Para refrendar su deuda con el SAT, el cual eran 12 millones de pesos, Laura habría puesto como garantía un casa de su propiedad, pero supuestamente la dependencia habría rechazado la oferta, ya que no le interesaba, por lo que al paso del tiempo decidió venderla y pagar su deuda.

“Investigué en el Registro Público si la casa estaba embargada y me dijeron que no; juro por mi vida que a mí nunca me notificaron lo contrario”, subrayó.

Laura comentó que desde 2013 había intentado llegar a un acuerdo con el SAT, pero no se había resuelto nada, hasta que en agosto de este año tuvo una audiencia por videollamada y el fiscal presuntamente le había informado que por ser figura pública tendría que estar detenida, y eso le causó un gran susto y decidió esconderse.

La semana pasada, Laura Bozzo obtuvo un amparo para llevar el proceso en libertad y pagó una sanción de 2 millones 600 mil pesos, que corresponden a un préstamo que sus amistades le habrían hecho, ya que aseguró que se quedó en la ruina y solo le queda un rancho en Perú, el cual venderá, además de un departamento en Acapulco, a nombre de sus hijas.