Laura Bozzo planea bioserie, asegura que varias productoras la están buscando

MÉXICO.- A lo largo de una extensa trayectoria, Laura Bozzo ha estado envuelta en distintas polémicas, en especial en los últimos meses a causa de sus problemas legales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahora la conductora peruana está planeando llevar su agitada vida a la pantalla chica, pues planea una bioserie. En un encuentro con la prensa, Bozzo dijo que hay algunas productoras que la están buscando para financiar el proyecto, según recopila el programa Sale el Sol.

Ya tengo tres propuestas una empresa muy importante, eso lo maneja Alejandra Palomera y también me buscó una plataforma de streaming”, dijo la conductora.

Según Laura, en su vida ha pasado por momentos de mucha alegría, pero también por muy malas experiencias, por lo que su idea para el título es “Del infierno al paraíso y del paraíso al infierno”.

Bozzo dijo que en la serie abordaría el caso de su arresto domiciliario de tres años en Perú, así como la relación con su expareja Cristián Zuárez. La presentadora agregó que se enfocaría en los problemas que tuvo recientemente con las autoridades mexicanas.

“Hasta ahora no sé qué empresa estará a cargo en general, depende de lo que mejor nos acomode y del acuerdo al que lleguemos. Lo que va a ser espectacular de esa serie son los tres meses más complicados que viví hace poco”, comentó.

Se suspende la orden de aprehensión en su contra

El pasado lunes, la conductora informó por medio de su cuenta de Instagram que ya es oficial la suspensión definitiva de la orden de captura que había en su contra y por la que estuvo oculta los pasados tres meses. También enfatizó que su intención nunca fue evadir impuestos y que todo se trata de un malentendido.

“Lo que yo quiero es que quede claro que yo no soy ninguna evasora, yo he pagado los impuestos que mi contador me decía. Esto es una auditoría, el abogado tiene toda la información porque yo jamás hubiera vendido una casa de esa manera, ni que estuviera mal del cerebro”, aseguró.