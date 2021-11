Gabriel Soto cautivado Irina Baeva; mientras Laura Bozzo se niega a pagarles demanda

Ciudad de México.- El actor Gabriel Soto sigue compartiendo su amor por Irian Baeva después de ver fotografías en las que su prometida aparece vestida de novia.

Ya que la pareja planea contraer matrimonio el siguiente año, Soto se manifiesta ansioso por ver a su prometida vestida de blanco en esa fecha tan especial.

Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos y bueno, imagínate ya verla vestida de novia ya en físico, se me va a caer más la baba”

Dijo en entrevista para el programa Hoy.

La deuda de Laura Bozzo con Soto

Aunque la pareja pasa por un buen momento en el romance y su carrera actoral, también han tenido que enfrentar los comentarios en contra de sus detractores, siendo uno de ellos el de la conductora Laura Bozzo, quien, a pesar de haber perdido una demanda por daño moral contra ellos, se niega a darles dinero para reparar su acción.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor, pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, sobre lo que yo consideraba, que a mi ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas. Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo comparten mi sentimiento. Espero que sean muy felices, que Dios los bendiga”, expresó a la revista TVyNovelas.

Por último, la peruana aseguró que buscará ponerle fin a esta y otras controversias que tiene en su vida porque en breve será abuela.

“No, hubo una apelación. Lo que quiero es terminar con todos los procesos; por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal, ¿dónde han visto a una abuela loca?, mi vida tiene que ser diferente”, manifestó.