Lady Gaga y Salma Hayek deslumbran en la premiere de 'House of Gucci'

REINO UNIDO.- Casa de Gucci es uno de los estrenos más prometedores de este año. Desde que se reunieron quiénes eran los protagonistas, las expectativas aumentaron, ya que la cinta reunirá a grandes rostros del cine y la música.

Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto, Salma Hayek y Al Pacino son algunos de los miembros del elenco que, bajo la dirección del aclamado Riddley Scott, narrarán uno de los casos más controversiales del mundo de la moda: el asesinato de Maurizio Gucci.

El pasado 8 de noviembre la cinta se estrenó en el Odeon Luxe Leicester Square cinema, en Londres y sus protagonistas deslumbraron con sus looks en la alfombra roja. Lady Gaga, quien interpretará a Patrizia Reggiani, eligió un look de Gucci, como no podía ser de otra manera. El vestido pertenece a la colección de primavera-verano 2022. Se trata de un vestido con transparencias y una capa color lila. Todo el glamour de la prenda dio un giro al rock con las botas negras y las medias de red.

El nombre de la cantante se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios compartieron fotografías de ella alagándola por su triunfo en la alfombra roja.

Lady Gaga es la verGucci �� pic.twitter.com/rb1R11PgBd — ᴊᴏᴛxsᴀᴜʀᴜs ʀᴇx (@albertxrex) November 9, 2021

Por su parte Salma Hayek brilló esa noche con un vestido dorado de la casa italiana. Salma acaba de aparecer en la premiere de Eternals, donde comparte pantalla con Angelina Jolie. Esta vez, la mexicana tuvo momentos especiales con Gaga pues se les vio riendo y abrazándose en la ceremonia.

Jared Leto y Adam Driver no se quedaron atrás con sus looks. Leto eligió un traje sastre de terciopelo azul, también de la casa Gucci; mientras que Driver optó por algo más discreto, un traje azul marino sin más adorno que un pequeño broche rojo.

House of Gucci

La película está basada en hechos reales y se enfoca en los miembros de la familia Gucci, fundadores de una de las casas de moda más prestigiosas actualmente. Disputas familiares y los móviles de Patrizia Reggiani que llevaron a orquestar el asesinato de su exmarido son algunos de los dramáticos acontecimientos que promete abordar la película, como se ve en sus dos tráilers oficiales.

Damas y caballeros: Lady Gaga y Adam Driver en la premiere británica de #HouseOfGucci pic.twitter.com/ILyenzuSOM — SensaCine México (@SensaCineMx) November 9, 2021