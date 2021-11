Lady Gaga en polémica por su papel de Patricia Reggiani en la cinta 'House of Gucci'

Ciudad de México.- Lady Gaga encarna a Patrizia Reggiani, ex esposa de Maurizio Gucci, en la nueva cinta de Ridley Scott “House of Gucci”.

La película narra la historia del empresario, nieto del fundador de la marca italiana Gucci y quien falleció trágicamente en 1995.

La cinta se centrará en Patrizia Reggiani, que fue condenada a 16 años de cárcel por haber planeado y contratado a un sicario para el asesinato de su esposo y así impedir que se volviera a casar. En 2014 salió libre después de haber rechazado una primera oferta de libertad pues estaba condicionada a tener un empleo formal.

Patrizia Reggiani es interpretada por Lady Gaga, lo cual no le gustó para nada a la mujer conocida como la "Viuda Negra" y así lo hizo saber a los medios. “Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad de venir a conocerme”.

Por su parte, Gaga no tardó en reaccionar a las declaraciones de Patrizia y aseguró: “Sólo sentí que podía hacer justicia a esta historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que sucedía en las escenas de la película, lo que significa que nadie me iba a decir quien era Patrizia Gucci, ni siquiera Patrizia Gucci.

La cantante explicó a la revista British Vogue que no quería nada que pudiera tener una opinión que influyera en su pensamiento de alguna manera, sólo le dio vida a una mujer que pasó casi 20 años de prisión por haber asesinado a su exesposo y que disfrutaba de la fotografía.

Instantáneamente tuve que teñirme el cabello y comencé a vivir de una manera en la que cualquier cosa que miraba, cualquier cosa que tocaba, comenzaba a darme cuenta de dónde y cuándo podía ver dinero. También comencé a tomar fotografías. No tengo evidencia de que Patrizia fuera fotógrafa, pero lo pensé como ejercicio, y encontrando sus intereses en la vida, que me convertiría en fotógrafa...me di cuenta que a Patrizia le encantaban las cosas bonitas. Si algo no era bonito, lo borraba”, concluyó.