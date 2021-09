Lady Gaga: El cuidador de sus perros insiste en que la estrella lo ha ayudado mucho tras el tiroteo

ESTADOS UNIDOS.- El paseador de los perros considerado por Lady Gaga como un héroe, quien dijo que se sentía "abandonado y sin apoyo" después de casi morir protegiendo a los perros de la estrella, insistió en una entrevista el viernes que la superestrella "me ha ayudado mucho".

"Ella ha sido una amiga para mí", dijo Ryan Fischer a Gayle King de CBS en su primera entrevista televisiva desde el ataque cuando se le preguntó acerca de los fanáticos que asumían que su recaudación de fondos en línea pidiendo ayuda significaba que la estrella de "Shallow" fue quien lo abandonó.

“Después de que me atacaron, mi familia salió volando y me enviaron terapeutas de trauma”, dijo sobre la ayuda financiera que recibió de su amigo de toda la vida después de que le dispararan fuera de su casa en Hollywood en febrero.

“Y me quedé en su casa durante meses mientras los amigos me consolaban y la seguridad me rodeaba”, dijo en una entrevista filmada en Central Park.

La razón del viaje de recaudación

Fuera de cámara, Fischer dijo que recaudó dinero en línea para su viaje de “curación” en una camioneta por los Estados Unidos porque no quería seguir apoyándose en el cantante, dijo King.

"LG apoya mi viaje en este momento", dijo Fischer, revelando que estaba a punto de ir a un "retiro de trauma para socorristas, gente del ejército y gente de la policía".

La lealtad a los perros de Gaga casi lo mata

Fischer dijo que fue su lealtad a los perros de Gaga lo que hizo que le dispararan y casi mataran. “Cuando llegaron, me apuntaron con el arma y me dieron la sensación de que me iban a disparar”, le dijo a King.

“Porque en mi mente pensaba, 'No hay forma de que no pelee por estos perros'”, dijo Fischer sobre el trío de las queridas mascotas de Gaga.

Después de tratar de resistir, Fischer recibió un disparo de los ladrones que se llevaron a los bulldogs franceses Koji y Gustav, quienes luego fueron devueltos. Se las arregló para aferrarse a la tercera, Miss Asia, en la escena.

Fischer regresó a la escena del crimen con el equipo de "This Morning" y recordó sus desgarradores gritos captados por la cámara después de que lo golpearon.

Entre la vida y la muerte

"Estaba asustado. Tenía dolor ”, dijo, mostrando la cicatriz cerca de su cuello donde la bala atravesó su cuerpo y atravesó su pulmón, partes del cual debían ser removidas.

Recordó haber estado en cirugía cuando "de repente, toda esta sangre brotó sobre el médico que estaba a mi lado", y continuó, “Los rostros de todos simplemente cayeron y escuché mi presión arterial bajar”, recordó.

"La gente en la sala de emergencias... me dijeron que no pensaban que iba a sobrevivir esa noche", dijo.

Mientras estaba de regreso en California en la escena del crimen, Fischer se encontró con Carlos Pantoja, el extraño al que llamaba su “ángel” por salir corriendo y tratar de ayudarlo después de que le dispararan.



Todo el peso de la ley

Los presuntos pandilleros James Jackson, de 18 años, Jaylin White, de 19, y Lafayette Whaley, de 27, enfrentan cargos de intento de asesinato y robo relacionados con el cuidador del perro. El padre de White, Harold White, y su novia Jennifer McBride, quien devolvió a los cachorros robados y preguntó sobre la recompensa de $500,000 de Gaga, también fueron acusados.