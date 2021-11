Karla Panini responde a críticas de haters: "Si todo México me odia, pues ni modo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Panini ha demostrado que ya no soportará más las críticas y mensajes de odio que recibe por parte de las personas que creen que es responsable de la muerte de Karla Luna, su excompañera en el programa de televisión "Las Lavanderas".

Y es que hace siete años la comediante fallecida hizo público que su esposo, Américo Garza, le fue infiel con quien era su mejor amiga, hecho por el que se ganó el odio por parte del público mexicano y cada vez que pueden, todos le recuerdan a la famosa la gran traición que le hizo a su amiga tan cercana.

Ante las constantes críticas, Panini realizó una transmisión en vivo para explicar que procedería legalmente contra la "secta" comandada por la familia Luna, pues asegura que se dedican a despreciarla y criticarla, además de revelar que realizan pornografía infantil, aunque dicho dato no se ha confirmado y la familia tampoco se ha pronunciado al respecto.

Durante el video, el esposo de la afectada apareció y Garza comentó que está preparado para cualquier demanda que se interponga en su contra.

Incluso, la pareja comenzó a hablar en contra de Erika Luna y expresaron que tenía 'problemas mentales' y le aconsejaron que debería atenderse psicológicamente porque quiere controlar a los medios para poner todos en contra de Karla Panini y Américo.

Sin embargo, la famosa confirmó que los comentarios de los haters 'no es algo que le quita el sueño' y que tampoco le arruina su felicidad, pero sentenció que si todas las personas la odiaban, estaba dispuesta a vivir así porque no le afecta en su vida personal.

A mí no me importa que vayan y digan que me odien […] Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, comentó la comediante.