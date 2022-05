Karla Panini habla sobre Américo Garza: "Yo no me lo robé"

MÉXICO.- Uno de los temas en los que la mayoría de los mexicanos están de acuerdo es en su odio colectivo por Karla Panini, luego de la historia de infidelidad entre ella y Américo Garza cuando este era esposo de Karla Luna, quien falleció de cáncer.

Aunque las lavanderas eran conocidas por ser compañeras de trabajo y mejores amigas, todo se volvió turbio cuando Luna descubrió que su esposo y su mejor amiga mantenían una relación a sus espaldas. Luego de luchar con su enfermedad, Luna falleció y sus hijas quedaron bajo el cuidado de Américo y Panini.

Sin embargo, Karla Panini ha manifestado en varias ocasiones que las cosas no fueron tan dramáticas como se dio a conocer y que no merece todo el odio que se expresa hacia ella en redes sociales. La comediante manifestó en un Tiktok que todo es producto de la desinformación que ella no supo detener a tiempo.

“Se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, comentó Panini durante el video.

"Te odiamos, Panini"

También enfatizó que el haberse quedado callada cuando ocurrió todo, hizo que la familia de Karla Luna siguiera difundiendo chismes y rumores sobre ella. Cabe recordar que hace varios meses la hermana de Luna acusó a Panini de haberle hecho brujería a la fallecida comediante para que su salud empeorara.

En este sentido, Panini expresó que ya no se va a quedar callada sobre el tema y dijo que se burlará de sí misma y de toda la situación. Hace tres semanas, dio a conocer que lanzaría camisetas con la leyenda “Te odiamos, Panini”, una estrategia para burlarse de la situación y sacar provecho de “los haters”, algo por lo que fue muy criticada.