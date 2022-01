Karla Panini muestra su cambio físico y habla de sus cirugías estéticas

MÉXICO.- Karla Panini es una de las celebridades más polémicas de la televisión mexicana, pero no por eso reduce su actividad en redes sociales o sus proyectos. Recientemente, la comediante volvió a dar de que hablar, pues hizo notar el drástico cambio físico que tuvo en muy poco tiempo, lo que provocó que en redes sociales comenzaron los rumores de que se había sometido a cirugías estéticas. Tal fue el revuelo que causó su transformación que ella misma salió a hablar al respecto y admitió que pasó por el quirófano y que no es algo que quiera ocultar.

Panini aseguró que luego de dar a luz a su hija, se sometió a una operación para quitarse la grasa y el exceso de piel del abdomen; sin embargo, resaltó que fue su esfuerzo y su disciplia con el ejercicio lo que le dio la figura que tiene actualmente.

"Sí, efectivamente me quité la panza y la flacidez en mi abdomen, pero no me operé los glúteos, ni los brazos, ni las piernas. Los cambios que he tenido en los músculos de mi cuerpo no son mágicos, es friega. Es disciplina, es constancia y sobre todo es decirte todos los días: Me amo muchísimo", aseguró la comediant.