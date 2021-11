Karla Panini podría demandar a familia de Karla Luna

MONTERREY, Nuevo León.- Karla Panini reveló que podría demandar a las personas que están realizando memes en los que involucraron a sus hijos menores de edad, y que circulan por las redes sociales de la familia de Karla Luna.

En una entrevista que la comediante le otorgó a la revista “TvNotas”, reveló que supuestamente la familia de Karla Luna está liderando varios grupos de redes sociales que han servido para desprestigiar a ella y a su esposo, Américo Garza.

Les cuento: Hay un famoso grupo en Whatsapp que formaron desde hace un año para coordinar los ataques contra nosotros en redes sociales y lo administran los mismos que administran algunas redes sociales que tiene la familia Luna”, dijo.

La exlavandera explicó que los “haters” empezaron difundiendo el famoso video de la familia Luna, cuyo objetivo era presuntamente presionar a las autoridades y buscar que los jueces les otorgaran el derecho de ver a las niñas de Karla Luna y convivir con ellas, pero ya cruzaron la línea del respeto.

“Porque ya no sólo es el odio contra nosotros, sino que ahora en este grupo se han dedicado a crear memes violentos y terribles, donde además se está cometiendo un delito, porque hay algunos con un tono que raya en la pornografía infantil y con las caras de mis hijos”, aseguró.



Karla Panini afirma que la familia de Karla Luna lucra con su muerte

Karla Panini le dijo a la revista que muchas de las personas que estaban en dichos grupos decidieron abandonar la red social, ya que se percataron de que no habían sido creados para apoyar la causa de que la familia de Luna tuviera contacto con las hijas de ella sino para dañar la imagen de Panini y su ahora esposo.

Además, supuestamente se está lucrando con la muerte de Karla Luna y estarían solicitando dinero para pagar abogados, lo cual ya no les habría parecido a los fans de su examiga, quien murió de cáncer de matriz, en 2017, a los 38 años de edad.

“Resulta que en estos grupos la familia Luna les estaba pidiendo dinero para poder pagarle a los abogados y para trámites, pero con todo esto, es evidente que su objetivo es lucrar, no ver por el bien de las niñas… monetizaron el video que sacaron hace un año; además, la hermana (Erika) sube tiktoks hablando de nosotros, que también monetiza, y siguen con la idea de hacer una serie sobre Karla y levantan morbo para tener más que contar”, añadió.



Karla Panini podría demandar a quien resulte responsable

La exesposa de Óscar Burgos indicó que Américo y ella se están asesorando legalmente para tomar acciones legales contra quien resulte responsable, ya que las cosas se salieron de control y están involucrando a sus hijos.

“Al final de cuentas, mi esposo y yo ya estamos acostumbrados a todo este odio en redes sociales, pero los niños no tienen la culpa de los errores que hayamos cometido los adultos. A Erika, que encarrile su vida y deje de inventar tantas historias. A mí se me ha atacado mucho, soy la mala del cuento, la bruja, y he perdido credibilidad en este tema, pero lo que sí tengo son muchas agallas y fuerza para defender a mis hijos, y vamos a desenmascarar a quien tengamos que hacerlo”, finalizó.