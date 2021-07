José Ron apoya a Livia Brito en su problema con paparazzi

Ciudad de México.- José Ron se mostró solidario con Livia Brito tras el problema legal que la actriz enfrenta por agredir físicamente al paparazzi Ernesto Zepeda durante sus vacaciones en Cancún.

Ahora que Ron y Brito comparten protagónico de telenovela después de haber sido pareja, el actor aseguró mantener una excelente relación de amistad con su ex y así externó su respaldo hacia ella.

Yo no sé, no estoy enterado de la situación, créeme que, o sea, por más que me preguntes no estoy, no sé de la situación, simplemente apoyo a mi amiga, somos compañeros, la quiero bastante y nada, la vida continúa”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

La vida continúa

Al respecto del exabrupto que Brito sostuvo con el fotógrafo, José únicamente comentó: “nada, creo que todos tenemos momentos buenos y malos y hay que aprender nada más de lo que nos pasa, la vida continúa y listo”.

De la misma manera, destacó que él no es nadie para juzgar a su colega. “Yo soy también un ser humano y he cometido muchos errores en la vida, entonces, yo hablar de la vida de alguien más no me corresponde”.

Por otra parte, sobre su posible romance con la conductora Luciana Sismondi, el artista se mostró reservado sobre el tema y replicó: “Creo que hay procesos, y ahorita estoy feliz, y cuando haya que hablar de eso, se hablará. Muy bien, muy contento, todo en orden, todo tranquilo, es la vida privada”.