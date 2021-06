Laura Carmine manda a la friendzone a José Ron

CIUDAD DE MÉXICO.- La cercana relación entre Laura Carmine y José Ron ha desatado todo tipo de comentarios entre sus seguidores, incluso hay algunos que no dudan en sugerirles que den un paso más e inicien un romance.

Debido a que los actores se encuentran solteros y han pasado bastante tiempo juntos durante las grabaciones de la telenovela ‘La Desalmada’, Laura fue cuestionada durante una dinámica de preguntas y respuestas sobre si iniciaría una relación semimetal con su compañero; sin embargo, la artista mandó a Ron a la friendzone por una razón.

A través de sus historias de Instagram, Carmine colocó la pregunta ¿Te harías novia de José Ron? y mostrándolo junto a ella dijo en un corto video: “¿De quién?... ¿De ese que está ahí?... Pepe… nooo, no, hay códigos, ¿verdad Pepe?”.

Sin embargo, José le pidió explicar el motivo por el que no pueden tener un romance, a lo que Laura agregó: “Digo códigos porque mi ex novio es su mejor amigo, entonces ya por esa simple razón nunca, no, no, no”.

Dejando en claro que ambos están de acuerdo con esta decisión, Laura Carmine también reveló que lleva 3 años soltera y ha decidido estar así porque aún no llega el hombre indicado para ella.