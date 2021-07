¡No quieren a Livia Brito! Público destroza su regreso a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de un año de haber golpeado al fotógrafo Ernesto Zepeda y de despotricar contra los mexicanos, Livia Brito sigue sin recuperar la simpatía del público.

Y es que la actriz se convirtió en una de las personas más odiadas de la farándula mexicana, por lo que su regreso a las telenovelas no fue bien recibido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A pocos días del estreno de “La Desalmada”, bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro realizó una transmisión en vivo en Facebook, donde los internautas se encargaron de destrozar a su protagonista, Livia Brito.

Qué lástima que le inviertan tanto a un proyecto que no tiene futuro, pues es muy probable la protagonista vaya a la cárcel!!! #aLIVIAnados #LiviaBrito #LaDesalmada #Ratera #Golpeadora”.

“Por gente así, como esta mujer estamos como estamos, al final no fue la manera correcta de hacer las cosas… En fin cada quien ve desde su punto de vista y piensa las cosas por como esta su mente”, dijo otra.

“TODAVÍA ESTÁ A TIEMPO DE HACER LO CORRECTO”: FLOR RUBIO

La periodista Flor Rubio opinó que, tanto “El Güero” Castro como Livia están a tiempo para hacer lo correcto, ya sea que el productor saque a la actriz de la telenovela, o que ella repare el daño hecho al fotógrafo.

“Me parece que todavía está a tiempo José Alberto Castro, a quien en este espacio apreciamos mucho, todavía está a tiempo de corregir el camino con Livia Brito, no están al aire aún, todavía Livia Brito estaría en posibilidad de llegar a un acuerdo con el paparazzo”, comentó Flor.

“De no hacerlo este título de ‘La Desalmada’ no se va a poder despegar de la vida real porque escuchamos el título de la novela e inmediatamente pensamos en lo que Livia le hizo al paparazzi, al golpearlo, dejarlo ensangrentado, romperle sus instrumentos de trabajo”.

La comunicadora dijo que los mexicanos todavía están muy enojados con Brito, pues a un año de lo ocurrido, la actriz de origen cubano todavía no le responde a Ernesto.

“La animadversión es grande, atacaron a un trabajador mexicano y Livia Brito no lo ha querido reconocer. A mí me cae muy bien y con nosotros ha sido linda, pero creo que hay que ser solidarios con la gente que lo necesita. El paparazzi estaba en una playa pública haciendo su trabajo, no se metió a su casa, a su habitación… No se metió a un jacuzzi privado. Ellos estaban caminando en la playa y les hizo unas fotos en un lugar público”.