Actriz de “La Desalmada” da positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque faltan pocos días para el estreno de la nueva telenovela “La Desalmada”, la producción tuvo que retrasarse debido a que una actriz de su elenco dio positivo a Covid.

Se trata de Laura Carmine, quien reveló a través de sus redes sociales que contrajo la enfermedad del coronavirus y tuvo que ausentarse de las grabaciones del melodrama protagonizado por Livia Brito y José Ron.

No tengo síntomas ni me siento mal, solo no tengo olfato”, dijo Laura a través de Instagram.