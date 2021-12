Ingrid Coronado y Fernando del Solar: El cáncer habría sido el motivo por el que dejó al actor

MÉXICO.- En medio de la polémica por las denuncias contra Charly López, los usuarios de redes sociales recordaron algunos detalles de la antigua relación de Ingrid Coronado con Fernando del Solar, a quien habría dejado en medio de su lucha contra el cáncer.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado eran una de las parejas más tiernas del mundo del espectáculo a mediados del 2008. Sin embargo, eso llegaría a su fin luego de que los conductores dieran a conocer su separación. La polémica creció en torno a su ruptura debido a que el presentador se encontraba en plena batalla para superar el Linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2012.

Cabe señalar que Ingrid se mantuvo a su lado desde ese año en que le diagnosticaron el padecimiento, hasta que en 2015 comenzaron los rumores de una separación. En poco tiempo, ambos estaban por confirmar que era tiempo de separar sus caminos. Él continuó con su lucha para derrotar al cáncer y se alejó de los reflectores para centrarse en su recuperación.

Tuvo que pasar alrededor de un año después para que Fernando del Solar diera a conocer detalles de su ruptura a la revista TV Notas.

Tiempo después, el también actor decidió retomar el tema y abrió su corazón en Venga la Alegría, donde explicó que Ingrid sí estuvo en su proceso contra el cáncer, pero en algún punto de su tratamiento, ambos perdieron el camino.

“No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”, reveló.

Esto lo confirmó Ingrid y habló al respecto en el programa Hoy, donde declaró que el principal conflicto fue atravesar por su enfermedad. En la actualidad el famoso se encuentra libre del padecimiento que le afectó por años y está en una nueva relación.

Demanda contra Charly López y Gustavo Adolfo Infante

El pasado viernes, el conductor Gustavo Adolfo Infante recibió un documento de la denuncia que la conductora interpuso en contra del exgaribaldi por presunta violencia sexual en su contra por parte del cantante y su expareja. Así mismo, Coronado demandó al propio Gustavo Adolfo por la entrevista que tuvo hace unos días con Charly.

"Lo que no entiendo es por qué en mi contra, creo que hay que cuidar la libertad de expresión y me parece un atentado tremendo y directo en contra de la libertad de expresión", dijo Gustavo Adolfo en su espacio de noticias.

"Ella dice que realicé violencia de género en su contra por haber entrevistado a Charly y unas cosas espantosas de Charly en la denuncia. Dice que incluso (Charly) ejercía violencia física, sexual, psicológica y emocional en su contra, y Charly contó que le quiere quitar la casa, que lo puso en contra del hijo y que le puso el cuerno con un futbolista", dijo Infante.

Ingrid publicó los motivos de su denuncia por medio de su cuenta de Instagram. "Soy una mujer, profesionista, madre y quiero proteger a mi familia", dice en el comunicado oficial. Por su parte, Charly López desconoció dicha demanda y se pronunció en contra de las acciones de Ingrid, ya que supuestamente no hizo nada de lo que se le acusa.

“No he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, creo que no se me hace justo, porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto, ¿por qué no me demandó?, ¿por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de me pega, me viola, me hace…?, o sea, perdón”, comentó López en una conferencia de prensa.