Gustavo Adolfo Infante recibe medidas de protección de Ingrid Coronado

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante desveló mientras salía del juzgado, que la conductora Ingrid Coronado había interpuesto una solicitud para que no pudiera tener ningún tipo de contacto con ella.

La vida te da sorpresas, yo pensé que era una denuncia de la señora, fue una solicitud de medidas de protección por las declaraciones que dio su exmarido Charly en mi programa, como yo hice la entrevista, pues a mi también, se me hicieron las medidas de protección... Me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella, y se bajen los videos donde se declaró todo eso. Eso está hecho, el día de ayer hice referencia en dos videos a este asunto, me solicitan de la Fiscalía que los baje, antes de que me llegue la solicitud ahorita voy a pedir que los bajemos de las redes sociales y ya, se acabó.