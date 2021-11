Gustavo Adolfo Infante critica a Pablo Montero: "no puedes apoyar a un dictador"

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante charló con la representante legal de Pablo Montero, Mariana Gutiérrez, en el programa De primera mano de este viernes 26 de noviembre. La abogada se pronunció sobre las repercusiones que el cantante está enfrentando luego de su participación en un evento donde se celebró el cumpleaños de Nicolás Maduro.

Con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores, al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela, estarán abiertas siempre para ti, Pablo. pic.twitter.com/k7vJa3Gchb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2021

Montero cantó para el presidente venezolano y recibió muchas críticas en redes sociales de quienes lo acusaron de insensible ante la situación que vive el país e incluso lo señalaron como cómplice del régimen. A estos señalamientos se unió el conductor Gustavo Adolfo Infante quien lo criticó severamente por “apoyar a un dictador”.

"Está bien complicado el asunto para Pablo Montero y con toda razón del mundo, tú no puedes apoyar a un dictador, tirano, a un Fidel Castro, Evo Morales, Nicolás Maduro a un Osama Bin Laden, no se puede", dijo Gustavo Adolfo en el programa.

Posteriormente agregó que es cuestión de "sentido común" el no participar en eventos relacionados con figuras tan problemáticas como lo es Maduro. Por otra parte, Montero aseguró que en el evento había otros cantantes mexicanos y sobre esto Adolfo Infante comentó. “el único que se ve en los videos es Montero y aparte, desafortunadamente, Pablo diciéndole 'oye, te puedo hablar de tú, Nicolás' y le regaló un sombrero y lo abraza como un reconocimiento al dictador este", expresó.

Respecto a esto, la representante legal del charro dijo que efectivamente había otros cantantes, pero que no tenía permitido mencionar sus nombres por cuestiones de confidencialidad. También agregó que la actitud amistosa de Montero no es más que parte de su personalidad carismática.

Montero enfrenta consecuencias

La abogada sostuvo que Montero actuó sin pensar en las consecuencias pues fue contratado para el evento, pero no por ello está de acuerdo con el régimen de Maduro. También confesó que el cantante ha sufrido la cancelación de algunos contratos a causa de la polémica.

A través de un comunicado, el cantante aseguró que como artista no tiene inclinaciones políticas y dijo que desea lo mejor para Venezuela. "No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país hermano, sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela. Agradezco su interés en el asunto y seguiremos trabajando, luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo”, se lee en el comunicado.