Alicia Machado se siente traicionada por Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro

Ciudad de México.- Alicia Machado expresó su molestia con Pablo Montero luego de que cantara en el cumpleaños del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ex Miss Universo dijo su desencanto es más grande por consideraba su amigo al cantante mexicano.

Simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada […] La tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora. Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”, dijo Machado visiblemente decepcionada.

Alicia Machado le guardaba cariño a Pablo Montero

Debido a que la relación entre Pablo y Alicia surgió hace casi dos décadas cuando mantuvieron un romance, es que la venezolana le guarda gran cariño a Montero, por lo que su acción la entristeció.

“He tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país, pero creo que me siento en lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento como mucha desilusión. Estoy muy desilusionada porque no, porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande, lo que estamos viviendo es muy doloroso, no solamente dentro, sino los que estamos fuera […] Es cantarle a una herida que es difícil para nosotros como venezolanos”, explicó.

Finalmente, Alicia aprovechó los micrófonos del programa de Telemundo para enviar un mensaje a su colega y amigo: “Yo a Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro, que Dios lo bendiga, como artista, pero a nivel de amistad, sí me siento un poco traicionada […] y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación”.

A pesar de que los artistas tenían mucho tiempo sin verse, la vida los reunió recientemente en el reality ‘La casa de los famosos’ donde en un momento saltaron las chispas, pero todo quedó en el afecto y respeto que sienten el uno por el otro.

Video: