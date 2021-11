Pablo Montero es criticado por cantarle a Nicolás Maduro

VENEZUELA.- Pablo Montero acaba de terminar el reconocido reality “La Casa de los Famoso” y después de ahí no ha dejado de estar envuelto en polémicas, como la más reciente en la que asistió a un evento para cantarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fue por medio de la cuenta de Twitter del presidente que compartió una serie de fotografías en las que aparece saludando al cantante, quien apareció de sorpresa para cantarle “Las Mañanitas” en su cumpleaños.

En el video se puede ver como Montero que le dedicó unas palabras de felicitación y además le regaló un sombrero de charro en color negro, para finalizar cantó el reconocido tema “Cielito lindo”.

Por su parte el presidente le dedicó unas palabras al también actor a quien le agradeció que haya traído un poco de la música mexicana, además que le hizo saber que en Venezuela tiene las puertas abiertas.

Con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores, al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela, estarán abiertas siempre para ti, Pablo. pic.twitter.com/k7vJa3Gchb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2021

Sin embargo Pablo Montero se volvió tendencia en Twitter porque muchos usuarios comenzaron a criticarlo por haber sido parte de ese evento: “voy a botar todos los discos de Pablo Montero”, “no se te ocurra decir cuanto te pagaron”, “¿ya salieron a quemar sus discos de Pablo Montero?” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Voy a botar todos los discos de Pablo Montero



Ah no, ya va, no tenía ninguno, quiencoñoejese — Dя. Nεgяo Mαиguεяa.. (@negromangueraa) November 24, 2021

Adivinen quien está cantando en el cumpleaños del Presidente, Pablo Montero, cantante y actor mexicano, preparen los dardos porque mañana los opositores se van a dar con todo. Me río desde ahora.������������������ — Cielo24 (@VenezuelaLeal24) November 24, 2021

¿Pablo Montero es un “sugar Daddy”?

El cantante al parecer encontró el amor con Nicole Castillo, una joven que se encuentra fuera del espectáculo, que ha compartido distintas fotografías a lado de Pablo Montero y hasta las conversaciones que comparten pero la joven salió a aclarar lo sucedido.

"Mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola. Y ella siempre estuvo conmigo. No pasó nada, yo no soy ni su novia, como lo están diciendo en redes sociales, ni su ‘sugar baby’, nada que ver. Yo nada más subí las fotos porque es un artista, y hasta ahí”, continuó.