Gussy Lau confirma relación con Ángela Aguilar y la defiende de críticas por diferencia de edad

MÉXICO.- Luego de que se filtraran fotografías privadas de Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau, el músico de 33 años ha confirmado la relación con la cantante por medio de sus redes sociales. Con un video que se difundió el pasado 6 de abril, Lau dio algunos detalles de su romance con Ángela y la defendió de quienes la critican por salir con un hombre 15 años mayor que ella.

Luego de que circularan las imágenes donde se puede ver a la cantante de regional mexicano y al compositor besándose, fue Humberto Lau, nombre real de Gussy, quien rompió el silencio sobre el tema. Explicó que las imágenes filtradas originalmente fueron colocadas en historias de Instagram en la sección de "Close Friends"; sin embargo, alguien tomó capturas de pantalla y las compartió.

“Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, contó el músico. Así mismo, explicó que su intención era mantener el noviazgo privado y alejado del mundo del espectáculo, pero esto no pudo ser posible debido a la acción de su amigo.

Aunque recientemente se dijo lo contrario, Gussy declaró que Pepe Aguilar está de acuerdo con la relación que tiene con su hija. “Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”, dijo el compositor.

Luego de que se filtraran las imágenes, Ángela Aguilar y su novio recibieron muchas críticas en redes sociales debido a la diferencia de edad entre ambos, pues la cantante cumplió 18 años el pasado octubre, mientras Lau tiene 33. Por esta razón, el cantautor habló en su defensa respecto al tema.

“A mi me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, destacó.