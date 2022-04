Aseguran que Yalitza Aparicio no es maestra

HERMOSILLO, Sonora.- Yalitza Aparicio actriz que salto a la fama tras participar en película Roma, quien originalmente su hermana haria el casting pero por cambio de planes, ella audicionó y se quedo con el papel principal.

Enfrenta una nueva polémica tras hablar unos conductores de un programa de espectáculos poniendo en duda que sea maestra, pues aseguraron que no aparece su cédula profesional en la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Todo tuvo inicio cuando el periodista Enrique Galván llamó a Yalitza "trabajadora del hogar" y usuarios en redes hicieron énfasis en que la famosa era actriz, modelo y maestra, pues antes de estar nominada al Oscar trabajó como maestra de un jardín de niños.

Con está polémica, los conductores de Chisme No Like indagaron en la página web de la SEP para buscar los títulos y cédulas y buscaron a Aparicio pero no pudieron encontrar ningún resultado.

De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Ceriati, buscaron el nombre completo de Apario y no arrojo ningún título profesional.

Exponiendo capturas de pantalla concluyeron que la famosa podría haber dejado inconclusos sus trámites y es por eso que no aparecen registros.

Fans de Yalitza Aparicio salen a defenderla.



Las redes sociales estaban llenas de comentarios de todo tipo opinando sobre la situacion de critica hacia Aparicio, y resaltaron que un titulo no define a las personas adémas expusieron razones por las que aveces no se logra tener una cédula: