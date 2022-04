Se dan a conocer imágenes de Ángela Aguilar con su supuesto novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar se ha posicionado en una de las cantantes más jóvenes y populares de la música Regional Mexicana, gracias a su talento vocal ha logrado cautivar a todo su público que se ha encargado de apoyarla desde el inicio de su carrera.

Actualmente la intéprete de “En Realidad” se encuentra en su primera gira artística como solista, donde ya ha ofrecido varias fechas en distintos estados de Estados Unidos, donde ha llevado la música mexicana que acaba de lanzar en su reciente disco “Mexicana enamorada”.

En alguna ocasión la hija menor de Pepe Aguilar reveló que el día que tuviera pareja, iba preferir mantenerlo en privado o en secreto, porque quiere mantener su noviazgo fuera de cámaras y polémicas que pudieran afectarlos.

Desde hace unas horas por medio de redes sociales se han filtrado unas fotografías en las que aparece Ángela muy bien acompañada de un hombre que supuestamente es 15 años mayor que ella y es compositor de grandes artistas como Christian Nodal y Calibre 50.

En alguna ocasión a Gussy el supuesto novio de la cantante en alguna ocasión realizó una dinámica en sus redes sociales donde uno de sus seguidores le cuestionó sobre su “noviazgo” con Ángela Aguilar pero él lo negó todo.

No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro” se puede leer en la publicación.