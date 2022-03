Julión Álvarez considera someterse a cirugía para bajar de peso

MÉXICO.- Julión Álvarez visitó la Ciudad de México donde grabará su próximo video musical junto a Luis R. Conriquez, el cual se titulará "Pa que se me quite". La canción se estrenó el pasado 7 de marzo y hasta el momento reúne más de 200 mil reproducciones en YouTube.

La locación en la que se está grabando el videoclip está ubicada en la colonia Roma. El cantante habló con la prensa al respecto y también reveló algunos cambios que está planeando hacer tanto en su carrera artística como en su vida personal.

Para darle la bienvenida a las nuevas etapas de su trayectoria, el cantante contó que la canción a dueto reúne dos estilos muy distintos de la música popular mexicana.

"Es una fusión de dos generaciones en la música en cuestión al público y eso también se me hizo atractivo. A todo el público de Julión Álvarez le vamos a presentar artistas nuevos".

Sobre su vida personal, el originario de Chiapas reveló que uno de los aspectos que planea afrontar es el cambio físico, pues planea perder algunos kilos. Esta decisión la tomó después de una reunión con sus amigos. "Nos tomamos una foto y todos nos vemos bien panzones, entonces dijimos 'a hacer ejercicio, de aquí al día del padre a ver quién baja más', y yo hasta ahí voy perdiendo, y no kilos", detalló entre risas el músico.

Se haría otros tratamientos

Al ser cuestionado sobre si se atrevería a acudir al bisturí para cumplir este objetivo, Julión Álvarez se sinceró y afirmó que sí lo ha considerado. "Sí lo he pensado, porque a los 33 años hacía dieta y bajaba, ahora hago dieta y no bajo, el metabolismo sí cambió un poquito, ya no es lo mismo", declaró.

Finalmente, elcantante admitió que también está dispuesto por someterse a otros procedimientos estéticos, como el botox. "Sí, ¿por qué no?" dijo sobre este procedimiento del cual cada vez más famosos hablan abiertamente.