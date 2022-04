Todo sobre la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau: ¿qué opina Pepe Aguilar?

MÉXICO.- Hace apenas unas horas, se filtraron un par de fotografías en las que se puede ver a Ángela Aguilar al lado del compositor conocido como Gussy Lau, de 33 años. Ambos aparecen muy juntos y compartiendo besos, por lo que se ha asumido que los músicos tienen, o al menos tuvieron, una relación romántica.

Ya antes se había difundido el rumor de que eran pareja; sin embargo, él mismo negó esto en varias ocasiones y hasta mencionó que nunca saldría con la cantante debido a que le tiene miedo a Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien es muy protector con sus hijos y hasta agresivo cuando se trata de defenderlos.

En la emisión de Chisme no like de este 6 de abril, los conductores hablaron del tema y señalaron a Gussy de irresponsable, ya que la relación habría iniciado hace varios meses, cuando Ángela todavía era menor de edad, pues cumplió los 18 años el pasado octubre.

Los conductores revelaron que hablaron por teléfono con el compositor 15 años mayor que la intérprete y que él se encuentra totalmente desorientado por el escándalo de las fotografías filtradas. También enfatizaron que la familia Aguilar está muy molesta por la relación por cómo podría afectar la carrera de Ángela, hasta ahora destacada y libre de escándalos.

“No sabe qué hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada que decir y cerró sus redes sociales. Eso significa que hay responsabilidad porque si no, no las hubiera cerrado. Esta en un jaque mate”, dijo el periodista de espectáculos.

Se veían a escondidas

Sin embargo, Javier Ceriani y Elisa Beristain no dieron más detalles al respecto debido a que Gussy quiere conducirse con mucha precaución en el caso, pues se trata de un tema delicado que no solo podría afectarlo a él, sino también a la estrella y su familia. Tal parece que, por ahora, el compositor que ha trabajado con artistas como Christian Nodal y Calibre 50 no tiene autorización para hacer declaraciones públicas.

Así mismo, los conductores aseguraron que el padre de Ángela les habría prohibido verse cuando se enteró de la relación, hace poco más de un año. Sin embargo, la pareja encontró la forma de pasar tiempo juntos, a escondidas, en Las Vegas el pasado noviembre.

“El 18 de noviembre cuando él se entera se pone furibundo y los separa pero hay mucha información que estamos corroborando sobre que ellos se escapaban y lo hicieron ahí mismo en Las Vegas para seguirse viendo”, contó Elisa Beristain.

Miedo de Pepe Aguilar

Cabe recordar que hace varios mese, por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, lo cuestionaron sobre si saldría con Ángela, ante lo que respondió que de ninguna manera, pues no quería tener problemas con el cantante de regional mexicano de dos metros de altura.

"No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chinga***! No te halla para pegarte otro” se puede escuchar en el video publicado en su cuenta de Instagram.