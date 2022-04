Sherlyn imita a Camilo en 'Tu Cara me Suena' y es "idéntica"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn se ha destacado en la televisión mexicana por su trabajo, belleza y carisma, gracias a esto se ha convertido en una de las más queridas y favoritas del público.

Actualmente la actriz se encuentra disfrutando de su etapa como mamá, a lado de su hijo André con quien constantemente viaje, además de formar parte del nuevo programa ‘Tu Cara me Suena’ transmitida por el Canal de las Estrellas.

En esta ocasión la artista apareció en el escenario del programa imitando a Camilo e interpretando la canción de ‘Ropa Cara’, pero desde el segundo uno dejó boquiabiertos al jurado por que apareció caracterizada “igualita”.

La actriz demostró tener una gran habilidad para a la hora de imitar porque no sólo logró parecerse físicamente, si no también a la hora de cantar y hacer la misma voz del cantante colombiano, no se notaba la diferencia entre ambos.

Yo creo que ni Camilo es ni tan Camilo como Sherlyn” reveló Eden Muñoz.

Sherlyn con una sonrisa en la boca se puso de frente al jurado, quienes reconocieron el esfuerzo que puso en su presentación, porque logró hacer todo muy parecido al cantante, desde ademanes, la caracterización que hatsa el bigote traía.

La artista recibió 9 y 10 por parte del jurado, lo que la posicionó en los primer lugares, además fue el exvocalista de Calibre 50, quien reconoció quedar impactado con su imitación, que llegó al punto que pensó que estaba frente a “Camilo”.

Los seguidores de Sherlyn hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en este proyecto, donde podría ser una de las finalista: “lo hizo mejor que el propio Camilo”, “que impresión le salió igualito”, “eres una profesional”, “simplemente perfecto”, “es realmente maravillosa”.

¿Sherlyn se haría cirugía estética?

Sherlyn reveló por medio de sus redes sociales que será este año que comience a cuidar su figura y rostro, con la ayuda de personal médico, aunque de momento dejó en claro que no desea realizarse una cirugía estética, pero no descartó acudir a ellas en un futuro.

"El día que se requieran operaciones, operaciones, por el momento será puro aparato y tratamiento y técnicas” reveló.