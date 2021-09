Global Citizen Live 2021: ¿dónde y cuándo ver los conciertos?

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado comenzó el Global Citizen Live, un evento benéfico que pretende recaudar fondos para "combatir la pobreza y defender el planeta", como asegura el sitio web del festival. Esta edición del evento centrará su apoyo en la campaña "Un plan de recuperación para el mundo de Global Citizen”, la cual busca combatir los estragos económicos de la actual pandemia.

En México, el evento comenzó a las 11:30 am, hora centro y tendrá una duración de 24 horas por lo que aún queda mucho por ver. El festival cuenta con la participación de cantantes y bandas como Billie Eillish, Coldplay, Lizzo, Shawn Mendes, Lorde, Jennifer López, Coldplay, entre muchos otros, quienes estarán transmitiendo sus presentaciones desde Nueva York donde se encuentra la sede principal.

Otra sede es en Paris, Francia, y desde ahí veremos a Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, Black Eyed peas, etc. En el escenario de Los Ángeles estarán Stevie Wonder, Ozuna y 5 Seconds of Summer, quien tendrá su esperado regreso a los escenarios con este evento.

BTS en concierto

Una de las presentaciones más esperadas es la de la exitosa banda de K-Pop, BTS, quienes acaban de estrenar un sencillo con Coldplay titulado "My Universe" que actualmente está rompiendo récords de reproducciones. Hoy se encuentra en el top 5 de las 50 canciones más escuchadas en México.



El Live está disponible en el canal oficial de YouTube de la organización Global Citizen.