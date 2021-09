"Necesitaba atención": Doja Cat recuerda cuando Kanye West le arrebató el micrófono a Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- Esta noche lo mejor de la música pop se reunió en Barcalays Center en Brooklyn, Nueva York para la entrega de los MTV Video Music Awards 2021. El evento ya regalo a la audiencia algunas presentaciones impresionantes y ha dado mucho de que hablar.

Uno de los momentos más comentados durante los premios fue que Doja Cat hizo una referencia a aquel inolvidable momento en el que Kanye West interrumpió el discurso de Taylor Swift. La cantante mencionó que recordaba que ella veía los VMAs desde hace mucho, desde que “Kanye buscaba llamar la atención”, afirmó. Posteriormente recordó otros momentos de los premios, como el vestido de carne de Lady Gaga y la revelación de embarazo de Beyoncé, pero el comentario sobre Kanye no pasó desapercibido para los internautas quienes aprovecharon para recordar el incómodo momento.

Doja cat diciendo que kanye pedía atención solo nos demuestra una vez mas lo grandiosa que puede llegar a ser �� #VMAspic.twitter.com/1Po55gcw4U — millennials1243�� (@millennials1243) September 13, 2021

En aquella ocasión Taylor estaba recibiendo el premio a "Mejor video musical femenino" por el tema "You Belong To Me", y durante su discurso de agradecimiento el rapero le quitó el micrófono para decir que Beyoncé se merecía el premio más que ella.

El episodio fue uno de los grandes escándalos en la historia de los premios ya que causó gran indignación que el rapero humillara a la joven en uno de los momentos más importantes de su carrera y que demeritara su trabajo. El incidente tuvo un impacto muy grande para Taylor, ya que a partir de esto se originó su enemistad con el matrimonio Kardashian-West de la cual desembocó el escándalo que arruinó por un tiempo su reputación.

Todo comenzó cuando Taylor se mostró molesta de que Kanye dijera en su canción “Famous” que la fama de la joven se debía a aquel escándalo que protagonizaron en los VMA del 2009; además de que se refiriera a ella con insultos y usara su rostro en el video musical. Como respuesta, Kim Kardashian publicó un video donde Taylor supuestamente daba su aprobación para que la canción se lanzara, por lo que la acusó de hipócrita y la llamó víbora.

En aquel entonces el mundo se puso en contra de Taylor, muchos famosos hicieron malos comentarios sobre la joven y usaron el emoji de la serpiente para referirse a ella. Esto provocó que la cantante se alejara de la vida pública por casi un año. Sin embargo, Taylor no estaba descansando durante este periodo; estaba preparando su nuevo álbum Reputation, el cual fue un renacer exitoso en su carrera y con el que lanzó la canción titulada "Look what you made me do" donde acusa a Kim Kardashian de haber sacado el video de contexto y haber manejado todo a su conveniencia.

El video convirtió en uno de los más vistos de la plataforma y Taylor se apoderó de la mala imagen que le atribuyeron y la utilizó para este nuevo proyecto que tuvo un éxito colosal. Incluso hizo suya la imagen de la serpiente y la utilizó para la parte visual de su tema.

La reacción de los fans

Actualmente, la carrera de Taylor está más activa que nunca. Lanzó tres álbumes completos en menos de un año, así como su documental de Netflix y actualmente está trabajando en el álbum Red (Taylor's version) que lanzará en noviembre de este año.

Posiblemente por esto, causó indignación entre los fans de Taylor que la cantante no recibiera el premio a Mejor artista del año, el cual fue otorgado a Justin Bieber. Doja Cat, Olivia Rodrigo y Ariana Grande también estaban nominadas en la categoría.