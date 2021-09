Gaby Spanic confesó que le gusta un integrante de La casa de los famosos: ¿nuevo romance?

ESTADOS UNIDOS.- La actriz de La Usurpadora deja entrever que siente atracción por alguien dentro de La casa de los famosos.

En el reality de Telemundo La casa de los famosos podemos ver a los integrantes conviviendo juntos en un mismo espacio por lo que ha salido más de un romance entre las celebridades. Tal fue el caso de Alicia Machado quien se vio envuelta en un complejo amorío con Roberto Romano, o de Christian de la Campa quien tuvo una interacción muy cercana con Anahí Izali. Incluso hubo más de un malentendio, como los rumores de infidelidad en los que se vio envuelta Kimberly Flores.

¿Quién le gusta a Gaby Spanic?

Recientemente, los televidentes vieron aparacer una nueva pareja entre Christian de la Campa y Cristina Eustace y al parecer el romance va por buen camino. Por su parte, la actriz de telenovelas Gaby Spanic paerece estar interesada en el romance ya que recientemente confesó que hay atracción entre ella y si compañero Uriel del Toro, el actor y modelo mexicano conocido por su papel como Juan Rivera en la bioserie de Jenny Rivera.

Fue mientras jugaba billar con su compañera Gisella Aboumrad, que Spanic habló de las cualidades que le atraen en los hombres. Mientras ambas comentaron que no les gustan los hombres complacientes, la venezolana dijo "eso estaba hablando con mi hermanito George, que a mí me gusta alguien, pero no tiene esa ¿cómo se llama? Esa chispa, esa intención". su compañera sugirió que el hombre en cuestión probablemente no se ha dado cuenta de lo que siente la actriz a lo que ella contestó que sí lo sabe, ya que fue él el primero en lanzarle indirectas.

"Yo sé que le gusto", le dijo a su compañera refiriéndose a Uriel. “A mi me gusta que un hombre que me gusta, me sorprenda, que me voltee y me de un beso en la boca. Que me sorprenda, no que la piense tanto, concluyó.