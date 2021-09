“Pin… falsa de mier…”: Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic en “La Casa de los Famosos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Siguen los pleitos en “La Casa de los Famosos” y ahora Alicia Machado arremete contra Gaby Spanici por haber salvado a Celia Lora, con quien en los últimos días ha tenido fuertes discusiones, por lo que la llamó falsa.

Luego de que se realizaran las votaciones para salvar a los nominados en “La Casa de los Famosos”, Alicia Machado explotó en contra de su compatriota Gaby Spanic y despotricó en su contra, al sentirse traicionada por la actriz a quien supuestamente ayudó en el pasado.

En un video que se filtró en Instagram se ve a la Venezolana expresándose mal de la protagonista de “La Usurpadora”, y le echó en cara a sus espaldas el favor que le había hecho en el pasado y del cual ahora no se acuerda.

Chin… tu madre. Vas y chin… a tu madre, pin… falsa de mier… así… ¿o no? Mira, te voy a contar el nivel de amistad (que teníamos), una de las tantas cosas que he hecho por ella: Ella una vez tuvo un pedo con Televisión Azteca. Azteca la demandó por un pedo que hubo y ellos le habían dado una casa, como parte del pago, y ella iba a perder esa casa”, platicó Machado.

La también actriz aseguró que ella le presentó a su abogado, quien es muy poderoso en México y al que todos le tienen miedo porque no pierde ningún caso, y así fue con ella: Le ganó la demanda a la televisora del Ajusco y recuperó la casa de la cual la habían desalojado.

“Esos son los favores de algunas pequeñas cosas de amistad que nosotros habíamos hecho. Yo llamé, levanté el teléfono y hablé con este abogado mío, y le regresaron su casa, y el abogado no le cobró ni un peso… ¿Me vas entendiendo porqué me siento ahora como me siento?”, cuestionó Alicia a dos de sus compañeros.



¿Por qué Alicia Machado se sintió traicionada por Gaby Spanic?

La presentadora de televisión dejó claro que está enojada con Gaby Spanic porque le importa más ganar un programa de televisión y sacarla del juego, que la amistad que las une desde hace varios años, asegurando que sólo le quiere hacer daño a pesar de lo que han vivido juntas.

“Para que tú, en un programa de televisión que ni te va ni te viene… a parte, tenemos el mismo manager, estamos en la misma agencia, un programa donde ni te va ni te viene, una hue… que acabas de conocer y anda de lame hue… tuya haga eso pa chin… a mí, para sacarme de en medio, porque sabe que yo le puedo dar mucha pelea, aquí adentro”, agregó.

Alicia Machado aseguró que a Spanic no le interesan los 200 mil dólares que darán de premio al ganador de “La Casa de los Famosos” sino alimentar su ego.